Лапорта нашёл деньги на супертрансфер в "Барселону": известно имя игрока

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта намерен сделать все возможное, чтобы подписать нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

Как сообщает ESPN, глава каталонского клуба считает этот трансфер делом принципа. По информации источника, Лапорта чувствует себя обязанным аргентинскому форварду после того, как тот по просьбе "Барселоны" публично заявил о желании покинуть "Атлетико".

Несмотря на напряженные отношения между клубами, руководство "Барселоны" не собирается отказываться от своей цели. Отмечается, что недавняя жалоба "Атлетико" в ФИФА не повлияла на позицию Лапорты.

Ранее, мадридский клуб официально обратился в ФИФА и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), обвинив "Барселону" в оказании давления на Хулиана Альвареса.

Однако, президент каталонцев уверен, что сейчас клуб находится в гораздо более устойчивом финансовом положении, чем раньше.

По его мнению, с момента возвращения к руководству "Барселоной" экономическая ситуация значительно улучшилась, а значит, у клуба есть возможности бороться за подписание одного из самых востребованных нападающих.

Чего добился звездный аргентинец?

Отметим, что Альварес входит в число самых титулованных футболистов своего поколения. Вместе со сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира 2022 года, дважды становился победителем Кубка Америки (2021, 2024), а также завоевал Финалиссиму в 2022 году.

На клубном уровне в составе "Манчестер Сити" форвард побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал английскую Премьер-лигу, становился обладателем Кубка Англии, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

До переезда в Европу Альварес добился больших успехов с "Ривер Плейт", где выиграл чемпионат Аргентины, Кубок Либертадорес, Кубок и Суперкубок страны, Трофей чемпионов, а также Рекопу Южной Америки.

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