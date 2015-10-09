"Я съем его живьем": Ямаль озвучил громкий вызов новичку "Реала"

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль прокомментировал предстоящее противостояние с партнером по сборной Испании Марком Кукурельей, который этим летом стал игроком мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

Левый защитник еще в начале лета достиг договоренности с "королевским клубом", однако официально о его переходе из "Челси" объявили уже после старта чемпионата мира.

"Я сказал Кукурелье, что он выйдет в старте в первом "эль класико", но не во втором, потому что я съем его живьём", – приводит The Touchline слова Ямаля.

По информации СМИ, трансфер 27-летнего Кукурельи обошелся "Реалу" в 60 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Любопытно, что воспитанник "Барселоны" так и не сумел закрепиться в первой команде каталонского клуба, после чего продолжил карьеру в других командах.

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