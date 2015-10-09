Дастан Сатпаев обратился к болельщикам после перехода в "Челси"

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев обратился к фанатам "Кайрата" после ухода в лондонский "Челси", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба. Футболист поблагодарил их за поддержку.

"Хочу поблагодарить просто за... Конечно, это небольшой путь, но всё-таки путь такой — с яркими эмоциями, воспоминаниями. Также спасибо, что придумали, наверное, одну из самых запоминающихся кричалок в честь меня. Очень сильно благодарен за вашу поддержку, то, что всегда приходите на матчи, поддерживаете нас несмотря ни на что, то, что всегда с нами. Даже в поражениях... Я скажу от себя лично, то, что сильно благодарен и буду скучать по вам", — сказал Сатпаев.

Напомним, "Челси" ещё в начале 2025 года достиг соглашения с "Кайратом" о трансфере футболиста за рекордные для казахстанского футбола 4,3 миллиона евро. После достижения совершеннолетия в августе 2026 года Сатпаев сможет официально присоединиться к английскому клубу.

На счету Сатпаева 58 матчей за алматинцев, в которых Дастан забил 26 голов и сделал девять ассистов.

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