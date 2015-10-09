Раскрыто решение Алонсо по Сатпаеву в "Челси" перед стартом АПЛ

Главный тренер лондонского "Челси" Хаби Алонсо получит несколько недель для работы с новичками команды, в числе которых находится нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, сообщают Vesti.kz.

Сатпаев начал подготовку раньше остальных

По информации журналиста Низара Кинселлы, основная команда "Челси" приступит к предсезонной подготовке в следующий четверг (9 июля). При этом академия клуба уже работает, а футболисты, подписанные заранее, начали тренировки досрочно.

"Футболисты "Челси" приступят к предсезонной подготовке в следующий четверг. Академия клуба уже работает, а новички, подписанные заранее — Дастан Сатпаев и Жеовани Кенда, — начали тренироваться досрочно. Это даст Хаби Алонсо три недели для работы с игроками до начала предсезонного турне по Азии", — сообщил источник.

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Таким образом, Сатпаев получит возможность провести около трёх недель под руководством нового главного тренера, адаптироваться к требованиям баскского специалиста ещё до начала азиатского турне и убедить Алонсо оставить его в команде.

Ранее 17-летний форвард сборной Казахстана уже прибыл на тренировочную базу "Челси" и приступил к работе в расположении клуба. Его официальная презентация состоится в августе, когда футболист достигнет совершеннолетия и его контракт с лондонцами вступит в силу.

Ранее в сети появилось видео тренировки Сатпаева в составе английского гранда.

Добавим также, что Дастан Сатпаев обратился к болельщикам после перехода в "Челси".

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