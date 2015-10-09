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Испания
Вчера 12:05
 

Лидер "Барселоны" определился с клубом на новый сезон

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Лидер "Барселоны" определился с клубом на новый сезон ©Depositphotos/mrogowski_photography

Капитан каталонской "Барселоны" и защитник сборной Уругвая Рональд Араухо принял решение относительно своего будущего на фоне слухов о возможной смене команды, передают Vesti.kz.

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Капитан каталонской "Барселоны" и защитник сборной Уругвая Рональд Араухо принял решение относительно своего будущего на фоне слухов о возможной смене команды, передают Vesti.kz.

Араухо остается в "Барселоне"

По информации Cadena SER, 27-летний центрбек намерен продолжить карьеру в каталонском клубе и не рассматривает уход в ближайшее трансферное окно.

В последние месяцы испанские СМИ неоднократно связывали уругвайца с возможным переходом в другой европейский клуб, однако сам футболист предпочитает остаться в составе "сине-гранатовых".

Контракт рассчитан до 2031 года

Араухо защищает цвета "Барселоны" с 2020 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2031 года.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 20 миллионов евро.

Роналдь Араухо в составе Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика сезона

В сезоне-2025/26 Рональд Араухо провел 24 матча в чемпионате Испании, отметился тремя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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