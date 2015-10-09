Лидер "Барселоны" определился с клубом на новый сезон

Капитан каталонской "Барселоны" и защитник сборной Уругвая Рональд Араухо принял решение относительно своего будущего на фоне слухов о возможной смене команды, передают Vesti.kz.

Араухо остается в "Барселоне"

По информации Cadena SER, 27-летний центрбек намерен продолжить карьеру в каталонском клубе и не рассматривает уход в ближайшее трансферное окно.

В последние месяцы испанские СМИ неоднократно связывали уругвайца с возможным переходом в другой европейский клуб, однако сам футболист предпочитает остаться в составе "сине-гранатовых".

Контракт рассчитан до 2031 года

Араухо защищает цвета "Барселоны" с 2020 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2031 года.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 20 миллионов евро.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика сезона

В сезоне-2025/26 Рональд Араухо провел 24 матча в чемпионате Испании, отметился тремя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

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