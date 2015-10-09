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Англия
Вчера 13:16
 

"Арсенал" готов продать своего лидера в "Барселону" за 150 миллионов

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"Арсенал" готов продать своего лидера в "Барселону" за 150 миллионов ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Франции Вильям Салиба остается одним из самых востребованных футболистов на трансферном рынке. Интерес к игроку проявляют сразу несколько европейских грандов, передают Vesti.kz.

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Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Франции Вильям Салиба остается одним из самых востребованных футболистов на трансферном рынке. Интерес к игроку проявляют сразу несколько европейских грандов, передают Vesti.kz.

За Салиба выстроилась очередь

По информации журналиста Экрема Конура, к числу претендентов на французского центрбека присоединилась "Барселона". Каталонский клуб намерен побороться за подписание 25-летнего футболиста с мадридским "Реалом" и французским "Пари Сен-Жермен", которые уже давно следят за развитием ситуации.

При этом руководство "Арсенала" не намерено легко расставаться с одним из ключевых игроков обороны. По данным источника, лондонцы готовы рассмотреть предложения только в том случае, если сумма трансфера составит не менее 150 миллионов евро.

Один из лидеров обороны "Арсенала"

Салиба перешел в "Арсенал" из "Сент-Этьена" летом 2019 года. Тогда английский клуб заплатил за защитника 30 миллионов евро.

Действующий контракт француза с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2030 года.

Вильям Салиба в составе Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика сезона

В сезоне-2025/26 Вильям Салиба провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Несмотря на интерес со стороны ведущих клубов Европы, "Арсенал" рассчитывает сохранить своего лидера и готов отпустить его лишь за рекордную компенсацию.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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