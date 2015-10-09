"Арсенал" готов продать своего лидера в "Барселону" за 150 миллионов

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Франции Вильям Салиба остается одним из самых востребованных футболистов на трансферном рынке. Интерес к игроку проявляют сразу несколько европейских грандов, передают Vesti.kz.

За Салиба выстроилась очередь

По информации журналиста Экрема Конура, к числу претендентов на французского центрбека присоединилась "Барселона". Каталонский клуб намерен побороться за подписание 25-летнего футболиста с мадридским "Реалом" и французским "Пари Сен-Жермен", которые уже давно следят за развитием ситуации.

При этом руководство "Арсенала" не намерено легко расставаться с одним из ключевых игроков обороны. По данным источника, лондонцы готовы рассмотреть предложения только в том случае, если сумма трансфера составит не менее 150 миллионов евро.

Один из лидеров обороны "Арсенала"

Салиба перешел в "Арсенал" из "Сент-Этьена" летом 2019 года. Тогда английский клуб заплатил за защитника 30 миллионов евро.

Действующий контракт француза с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2030 года.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика сезона

В сезоне-2025/26 Вильям Салиба провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Несмотря на интерес со стороны ведущих клубов Европы, "Арсенал" рассчитывает сохранить своего лидера и готов отпустить его лишь за рекордную компенсацию.

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