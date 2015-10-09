"Реал" разработал план по трансферу Холанда: названа сумма

Эрлинг Холанд продолжает мечтать о переходе в "Реал". Несмотря на действующий контракт норвежца с "Манчестер Сити" до 2034 года, испанский гранд наметил трансферную операцию на 2027 год, передают Vesti.kz.

Как информирует El Nacional, именно тогда в соглашении форварда может активироваться пункт об отступных в размере около 170 миллионов евро.

План на перспективу

"Реал" не планирует спонтанных действий в летнее трансферное окно 2026 года и готов ждать своего часа. Сумма в 170 миллионов евро не пугает руководство "сливочных", так как Холанд гарантирует топ-результативность. По сообщениям инсайдеров, идея выступать на "Сантьяго Бернабеу" заложена в долгосрочные планы самого игрока, что подтверждали и публичные намеки его отца.

Позиция "Сити"

Английский клуб пытается полностью исключить любые слухи. Боссы "горожан" настаивают, что Холанд предан новому проекту Энцо Марески и никаких лазеек для выкупа в его контракте нет. Однако в Мадриде уверены: если в 2027 году финансовое окно возможностей откроется, желание самого норвежца станет решающим фактором, который "Сити" не сможет удержать под контролем.

Напомним, Холанд стал игроком "Манчестер Сити" в 2022 году, когда перешел из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. Он сыграл 52 матча за "горожан" в сезоне-2025/26, забив 38 голов и сделав 9 результативных передач.

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