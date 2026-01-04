Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026 перед 1/4 финала: Аргентина в топ-3

Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года перед матчами 1/4 финала, передают Vesti.kz.

Основным претендентом на чемпионство считается сборная Франции. Шансы "трёхцветных" на успех на ЧМ-2026 оцениваются в 27,13 процента.

В тройку лидеров также входят команды Испании (22,07%) и Аргентины (14,64%).

Вероятность победы Англии составляет 13,07%, Норвегии – 6,61%, Марокко – 4,15%, Бельгии – 3,80%, Швейцарии – 2,21%.

Напомним, французы одержали пять побед в пяти матчах ЧМ-2026 с общим счётом 14:2, обыграв Сенегал (3:1), Ирак (3:0), Норвегию (4:1), Швецию (3:0) и Парагвай (1:0).

Пары 1/4 финала ЧМ-2026:

Франция — Марокко (10 июля, 01:00 по казахстанскому времени)

Испания — Бельгия (11 июля, 00:00)

Норвегия — Англия (12 июля, 02:00)

Аргентина — Швейцария (12 июля, 06:00)

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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