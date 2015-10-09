Артета решил забрать 23-летнего таланта "Реала" в "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность подписания испанского защитника мадридского "Реала" Рауля Асенсио в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Как сообщает ESPN, главный тренер "канониров" Микель Артета заинтересован в приглашении 23-летнего испанца. Защитник уже включён в шорт-лист клуба, где его рассматривают в качестве потенциальной замены Бену Уайту.

По информации источника, будущее Асенсио в мадридском клубе остается неопределенным. Несмотря на действующий долгосрочный контракт, в "Реале" не считают футболиста неприкасаемым, что может открыть путь к возможному трансферу.

В сезоне-2025/26 центральный защитник провел за "сливочных" 34 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Фото: Depositphotos/Musiu0

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Асенсио составляет 20 миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2031 года.

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