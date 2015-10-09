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Англия
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Артета решил забрать 23-летнего таланта "Реала" в "Арсенал"

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Артета решил забрать 23-летнего таланта "Реала" в "Арсенал" Микель Артета. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность подписания испанского защитника мадридского "Реала" Рауля Асенсио в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

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Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность подписания испанского защитника мадридского "Реала" Рауля Асенсио в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Как сообщает ESPN, главный тренер "канониров" Микель Артета заинтересован в приглашении 23-летнего испанца. Защитник уже включён в шорт-лист клуба, где его рассматривают в качестве потенциальной замены Бену Уайту.

По информации источника, будущее Асенсио в мадридском клубе остается неопределенным. Несмотря на действующий долгосрочный контракт, в "Реале" не считают футболиста неприкасаемым, что может открыть путь к возможному трансферу.

В сезоне-2025/26 центральный защитник провел за "сливочных" 34 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Рауль Асенсио в составе Фото: Depositphotos/Musiu0

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Асенсио составляет 20 миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2031 года.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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