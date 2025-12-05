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ЧМ-2026
Сегодня 08:44
 

Франция - Марокко: прямая трансляция матча за выход в 1/2 финала ЧМ-2026

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Франция - Марокко: прямая трансляция матча за выход в 1/2 финала ЧМ-2026 ©instagram.com/equipedumaroc

Сегодня, в ночь с 9 на 10 июля, стартует четвертьфинальная стадия ЧМ-2026. В первом матче 1/4 финала сборная Франции встретится с командой Марокко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, в ночь с 9 на 10 июля, стартует четвертьфинальная стадия ЧМ-2026. В первом матче 1/4 финала сборная Франции встретится с командой Марокко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра пройдет на стадионе "Джиллет" в Фоксборо (США). Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция матч состоится на телеканале Qazsport и начнется в 00:50.

Победитель этого противостояния выйдет в полуфинал, где сыграет с сильнейшей командой пары Испания — Бельгия.

На пути к четвертьфиналу французы уверенно прошли Швецию (3:0), а затем с минимальным счетом обыграли Парагвай (1:0). Марокко же выбило из турнира Нидерланды, победив в серии пенальти после ничьей 1:1, а затем разгромило Канаду — 3:0.

Предстоящее противостояние станет повторением полуфинала чемпионата мира-2022 в Катаре. Тогда сборная Франции оказалась сильнее Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал турнира.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня, а решающий матч состоится 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   1/4 финала, мужчины
10 июля 01:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Марокко
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