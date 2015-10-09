Моуринью определил основу полузащиты "Реала" и выбрал лишнего

Новый главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью определился с основной группой полузащитников, на которых намерен сделать ставку в сезоне-2026/27. передают Vesti.kz.

Великолепная пятёрка

По информации журналиста Рамона Альвареса, португальский специалист рассчитывает на пятерых футболистов - Федерико Вальверде, Орельена Тчуамени, Джуда Беллингема, Арда Гюлера и Бернарду Силву, считая именно их ключевыми игроками средней линии "сливочных".

Один лишний

При этом будущее Эдуарду Камавинги в мадридском клубе оказалось под вопросом. Сообщается, что француз не входит в число приоритетных футболистов Моуринью, и "Реал" готов рассмотреть его продажу, если получит выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что "Реал" предложил игрока "Манчестер Сити".

Статистика Камавинги в "Реале"

В завершившемся сезоне Камавинга провел 43 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего хавбека составляет 50 миллионов евро.

23-летний Камавинга выступает за "Реал" с 2021 года после перехода из "Ренна" за 40 миллионов евро. Контракт француза с мадридским клубом действует до лета 2029 года. В составе "королевского клуба" он выиграл 11 трофеев, в том числе дважды выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

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