"Реал" предложил "Ман Сити" победителя Лиги чемпионов: известен ценник

Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

По информации Marca, "королевский клуб" предложил "Манчестер Сити" подписать 23-летнего француза. "Горожане" изучают возможность трансфера футболиста.

Отмечается, что главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью не возражает против продажи Камавинга. Он хочет, чтобы "Реал" подписал другого полузащитника, а также центрального защитника.

Игра Камавинги в последние сезоны не впечатлила португальского специалиста. В минувшем сезоне француз провёл 43 матча за "Реал" во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро. Камавинга не попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира‑2026.

Камавинга выступает за "Реал" с 2021 года после перехода из "Ренна" за 40 миллионов евро. Контракт француза с мадридским клубом действует до лета 2029 года. В составе "королевского клуба" он выиграл 11 трофеев, в том числе дважды выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

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