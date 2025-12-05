Футболист сборной Египта заявил, что ЧМ-2026 был "подстроен"

После драматичного поражения от Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира-2026 в сборной Египта жестко раскритиковали работу арбитров, передают Vesti.kz.

С резким заявлением выступил автор одного из голов египетской команды Мустафа Зико. По его мнению, ключевые решения судей оказали решающее влияние на исход встречи.

"Поздравляю Аргентину с победой на чемпионате мира. Турнир был подстроен - им больше ничего не было нужно. Судья был несправедлив. Несправедлив, несправедлив, несправедлив", - цитируют Зико The Touchline.

Во время матча арбитр назначил пенальти в ворота сборной Египта, однако Лионель Месси не сумел реализовать 11-метровый. Кроме того, после просмотра VAR судейская бригада отменила гол Мустафы Зико, что вызвало серьезное недовольство со стороны египетской команды.

Именно эти эпизоды, по мнению Зико, стали главными причинами поражения и подтолкнули его к громким обвинениям в адрес судейства после финального свистка.

Напомним, что Аргентина в четвертьфинале сыграет против Швейцарии, которая выбила с турнира Колумбию. Матч состоится 12 июля. Также на этой стадии встретятся Франция - Марокко, Испания - Бельгия и Норвегия - Англия.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующими чемпионами являются аргентинцы.

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