"Барселона" нашла замену Альваресу: Флик уже дал согласие

"Барселона" активно ищет центрального нападающего мирового уровня. Если трансфер форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса сорвется, главным кандидатом на его замену станет Эли Жуниор Крупи из "Борнмута", передают Vesti.kz.

Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик уже одобрил запуск предварительных переговоров по молодому французскому игроку.

Почему именно Крупи

По информации Fichajes.net, тренерский штаб каталонцев высоко ценит агрессивный стиль Крупи, его скорость при атаке свободных зон и универсальность. Флик считает, что француз идеально впишется в комбинационную игру команды на сезон-2026/27. Руководство видит в нем более перспективную стратегическую ставку, чем в Микеле Оярсабале из "Реал Сосьедада".

Финансовый барьер

Главным препятствием для "Барселоны" остается высокая трансферная стоимость игрока. Из-за дефицита молодых форвардов топ-клубы Англии уже начали борьбу за Крупи, что грозит поднять ценник выше 100 миллионов евро чистыми. Каталонцам придется проявить финансовую изобретательность, чтобы не проиграть аукцион командам из Премьер-лиги.

Время действовать

Флик настаивает на качественном усилении и против бюджетных временных вариантов. Посредники клуба в Испании сейчас ведут переговоры как с окружением Альвареса, так и с представителями Крупи. Если "Борнмут" согласится снизить финансовые требования, "Барселона" немедленно активирует экономические рычаги для подписания долгосрочного лидера атаки.

Крупи провел 33 матча за "Борнмут" в сезоне-2025/26 и забил 13 голов. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.

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