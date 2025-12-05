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ЧМ-2026
Сегодня 12:12
 

Тренер Испании пошел на жесткие меры перед матчем с Бельгией

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Тренер Испании пошел на жесткие меры перед матчем с Бельгией Луис де ла Фуэнте. ©Depositphotos/Musiu0

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте потребовал от футболистов полностью прекратить контакты с клубами на время чемпионата мира-2026. На этапе четвертьфинала, где испанцам предстоит сыграть против Бельгии, специалист хочет оградить команду от любых отвлекающих факторов, передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте потребовал от футболистов полностью прекратить контакты с клубами на время чемпионата мира-2026. На этапе четвертьфинала, где испанцам предстоит сыграть против Бельгии, специалист хочет оградить команду от любых отвлекающих факторов, передают Vesti.kz.

Шум вокруг лидеров

По информации El Nacional, поводом для жесткого решения стал постоянный поток новостей вокруг игроков сборной. Ранее защитник Марк Кукурелья договорился о переходе в "Реал", а Алехандро Гримальдо наметил трансфер в "Атлетико". Сейчас тренера больше всего беспокоят слухи вокруг двух ключевых исполнителей:

  • Микель Оярсабаль - находится в сфере интересов "Барселоны".
  • Родри - связывают с возможным переходом в "Реал".

Защита командного фокуса

Де ла Фуэнте подчеркнул, что звонки агентов, тайные встречи и сливы в прессу сбивают соревновательный настрой. Тренер приказал игрокам "выключить телефоны" для трансферного рынка и отложить все карьерные решения. Посыл руководства внутри раздевалки предельно ясен: место в стартовом составе получит только тот, кто на 100 процентов сконцентрирован на матче против Бельгии. Любая потеря фокуса на стадии плей-офф может стоить Испании вылета с турнира.

Напомним, что матч 1/4 финала ЧМ-2026 Испания - Бельгия состоится в ночь на 11 июля и начнется в 00:00 по времени Астаны.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   1/4 финала, мужчины
10 июля 01:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Марокко
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