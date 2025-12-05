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ЧМ-2026
Сегодня 11:32
 

Легенда Бразилии восхитился Месси после камбэка Аргентины на ЧМ-2026

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Легенда Бразилии восхитился Месси после камбэка Аргентины на ЧМ-2026 ©x.com/afaseleccionen

Легендарный бразильский футболист и бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо высоко оценил игру Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Египта, передают Vesti.kz

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Легендарный бразильский футболист и бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо высоко оценил игру Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Египта, передают Vesti.kz

Капитан сборной Аргентины стал главным героем встречи: он забил гол, отдал результативную передачу и помог своей команде совершить впечатляющий камбэк с 0:2.

После матча Ривалдо опубликовал в Instagram эмоциональное обращение, отметив не только игру Месси, но и характер всей сборной Аргентины.

"Какой боевой дух, какое стремление к победе, какая самоотдача! Именно такую команду болельщики хотят видеть на чемпионате мира.

А что касается Лео Месси, то здесь и говорить особо нечего. Какой же он футболист!

В 39 лет, проводя уже шестой чемпионат мира в своей карьере, он по-прежнему играет с той же страстью к футболке сборной Аргентины. Он радуется, сражается, плачет и снова становится тем человеком, который решает исход матча", - написал Ривалдо.

Теперь в четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится со Швейцарией. Матч состоится 12 июля и начнется в 06:00 по казахстанскому времени.

Отметим, что Ривалдо - один из величайших футболистов в истории Бразилии. В 2002 году он стал чемпионом мира в составе национальной сборной, а в 1999-м завоевал "Золотой мяч" и был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

За свою карьеру бразилец также выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций, становился чемпионом Испании с "Барселоной", побеждал в Лиге чемпионов с "Миланом", а также завоевывал национальные титулы в Греции и Узбекистане.

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