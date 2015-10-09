Месси вошел в топ-3 фаворитов на "Золотой мяч" 2026: а кто лидер?

Букмекеры обновили котировки на обладателя "Золотого мяча" в 2026 году - приза, вручаемого лучшему футболисту мира, передают Vesti.kz.

Лионель Месси поднялся в топ-3 фаворитов на награду после выхода сборной Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Главным претендентом на "Золотой мяч" остается форвард сборной Англии Харри Кейн. Следом за ним идёт французский нападающий Килиан Мбаппе.

Список фаворитов на "Золотой мяч"-2026:

Харри Кейн (Англия) – 3.50 Килиан Мбаппе (Франция) – 3.75 Лионель Месси (Аргентина) – 6.00 Майкл Олисе (Франция) – 7.00 Усман Дембеле (Франция) – 9.00 Ламин Ямаль (Испания) – 11.00 Эрлинг Холанд (Норвегия) – 13.00 Джуд Беллингем (Англия) – 21.00

Остальные – от 34.00.

Месси — восьмикратный обладатель "Золотого мяча". Это абсолютный рекорд. У ближайшего преследователя - португальца Криштиану Роналду - пять таких наград.

Месси "вручили" девятый "Золотой мяч"

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