Месси вошел в топ-3 фаворитов на "Золотой мяч" 2026: а кто лидер?

Букмекеры обновили котировки на обладателя "Золотого мяча" в 2026 году - приза, вручаемого лучшему футболисту мира, передают Vesti.kz.
Лионель Месси поднялся в топ-3 фаворитов на награду после выхода сборной Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира-2026.
Главным претендентом на "Золотой мяч" остается форвард сборной Англии Харри Кейн. Следом за ним идёт французский нападающий Килиан Мбаппе.
Список фаворитов на "Золотой мяч"-2026:
- Харри Кейн (Англия) – 3.50
- Килиан Мбаппе (Франция) – 3.75
- Лионель Месси (Аргентина) – 6.00
- Майкл Олисе (Франция) – 7.00
- Усман Дембеле (Франция) – 9.00
- Ламин Ямаль (Испания) – 11.00
- Эрлинг Холанд (Норвегия) – 13.00
- Джуд Беллингем (Англия) – 21.00
Остальные – от 34.00.
Месси — восьмикратный обладатель "Золотого мяча". Это абсолютный рекорд. У ближайшего преследователя - португальца Криштиану Роналду - пять таких наград.
Месси "вручили" девятый "Золотой мяч"
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