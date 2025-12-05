Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 07:45
 

Аргентина переписала историю ЧМ невероятным камбэком с 0:2

  Комментарии

Поделиться
Аргентина переписала историю ЧМ невероятным камбэком с 0:2 ©instagram.com/afaseleccion

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

В 1/8 финала команда Лионеля Скалони отыгралась с 0:2 и обыграла Египет со счётом 3:2.

Мощный камбэк и исторический рекорд Месси: видеообзор победы Аргентины над Египтом

По информации Opta Sports, Аргентина оформила самую позднюю волевую победу с -2 в истории ЧМ (без учёта экстратаймов).

Ещё на 78-й минуте аргентинцы уступали 0:2, на тот момент шансы южноамериканцев на победу оценивались в 0.6 процента.

Аргентина - действующий чемпион мира.

В 1/4 финала сыграют:

10 июля. 01:00. Франция - Марокко;
11 июля. 00:00. Испания - Бельгия;
12 июля. 02:00. Норвегия - Англия;
12 июля. 06:00. Аргентина - Швейцария.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   1/4 финала, мужчины
10 июля 01:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Марокко
Проголосовало 45 человек

Реклама

Живи спортом!