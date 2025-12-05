Аргентина переписала историю ЧМ невероятным камбэком с 0:2

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

В 1/8 финала команда Лионеля Скалони отыгралась с 0:2 и обыграла Египет со счётом 3:2.

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По информации Opta Sports, Аргентина оформила самую позднюю волевую победу с -2 в истории ЧМ (без учёта экстратаймов).

Ещё на 78-й минуте аргентинцы уступали 0:2, на тот момент шансы южноамериканцев на победу оценивались в 0.6 процента.

Аргентина - действующий чемпион мира.

В 1/4 финала сыграют:

10 июля. 01:00. Франция - Марокко;

11 июля. 00:00. Испания - Бельгия;

12 июля. 02:00. Норвегия - Англия;

12 июля. 06:00. Аргентина - Швейцария.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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