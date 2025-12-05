Месси высказался о незабитом пенальти и камбэке Аргентины с 0:2 на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался о нереализованном пенальти в матче с командой Египта в 1/8 финала чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

39-летний форвард не смог забить с 11-метровой отметки в первом тайме при счете 0:1 – его удар отразил вратарь египтян Мустафа Шубейр.

"Я был очень зол из-за пенальти, очень переживал из-за того, что снова не забил. Если бы я забил пенальти в тот момент, это изменило бы ход игры", - сказал Месси TyC Sports.

Также аргентинец поделился эмоциями после камбэка Аргентины с 0:2.

"Мы играли хорошо. Помимо пенальти, у нас были отличные моменты. Вратарь совершил несколько невероятных сэйвов. К счастью, в концовке у меня появился шанс. Это нечто особенное – иметь возможность помочь такой команде после того, что произошло", - добавил Месси.

Напомним, сборная Аргентины за четыре минуты отыгралась с 0:2 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026.

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