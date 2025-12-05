Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе вышел в лидеры гонки за "Золотую бутсу" чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Нападающий отличился в четвертьфинальном матче с Марокко, забив свой восьмой гол на турнире. Столько же мячей на счету лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

По регламенту ФИФА при равенстве голов преимущество получает футболист, который сделал больше результативных передач. По этому показателю Мбаппе опережает Месси: француз записал на свой счет три ассиста, тогда как аргентинец - один.

Напомним, Франция обыграла Марокко со счетом 2:0 и стала первым полуфиналистом турнира. Месси отметился голом и ассистом.

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