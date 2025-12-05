Сборная Франции первой обеспечила себе место в полуфинале чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За выход в финал команда Дидье Дешама сыграет с победителем четвертьфинального противостояния между Испанией и Бельгией.

Этот матч 1/4 финала состоится по казахстанскому времени 11 июля в 00:00. Именно по его итогам определится соперник французской сборной в борьбе за путевку в финал мирового первенства.

Напомним, Франция вышла в полуфинал, обыграв Марокко со счетом 2:0. Голом и результативной передачей в составе победителей отметился Килиан Мбаппе.

Напомним, что на предыдущем чемпионате мира в 2022 году Франция дошла до финала, где проиграла Аргентине.

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