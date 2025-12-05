Сборная Испании стала вторым полуфиналистом чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинальном матче команда Луиса де ла Фуэнте одержала победу над Бельгией со счетом 2:1.

Испанцы открыли счет на 30-й минуте благодаря точному удару Фабиана Руиса. Однако еще до перерыва бельгийцы восстановили равновесие - на 41-й минуте отличился Шарль де Кетеларе.

Во втором тайме Бельгия понесла серьезную потерю. На 71-й минуте травму получил голкипер Тибо Куртуа, который не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел вратарь английского "Манчестер Юнайтед" Сенне Ламменс.

Развязка наступила незадолго до финального свистка. На 88-й минуте Микель Мерино принес испанцам победу и путевку в полуфинал мирового первенства.

Следующим соперником сборной Испании станет Франция, которая ранее также пробилась в четверку сильнейших турнира, выбив Марокко.

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