Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа не смог продолжить матч 1/4 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Испании из-за травмы, сообщают Vesti.kz.

Голкипер получил повреждение по ходу встречи и был вынужден покинуть поле на 71-й минуте. Куртуа не смог сдержать эмоций и расплакался.

Вместо капитана бельгийцев в игру вступил вратарь английского "Манчестер Юнайтед" Сенне Ламменс, которому предстоит защищать ворота команды в оставшееся время матча против испанцев.

Куртуа стал второй потерей бельгийцев. На предматчевой разминке травмировался Юри Тилеманс.

Напомним, что победитель выйдет в полуфинал ЧМ-2026, где встретится с Францией. На момент травмы Куртуа на табло было 1:1.

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