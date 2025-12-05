Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс в последний момент был вынужден сняться с матча с Испанией в четвертьфинале чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz. Причиной стало повреждение, полученное во время предыгровой разминки.

Вместо Тилеманса в стартовом составе вышел хавбек "Брюгге" Ханс Ванакен.

На нынешнем мировом первенстве Тилеманс неизменно появлялся в основе бельгийцев во всех матчах. За четыре встречи он записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

Напомним, что победитель матча Испания - Бельгия выйдет в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией.

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