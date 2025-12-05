Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 00:47
 

Удар по Бельгии: один из лидеров выбыл за минуты до матча с Испанией

  Комментарии

Поделиться
Удар по Бельгии: один из лидеров выбыл за минуты до матча с Испанией Сборная Бельгии по футболу на ЧМ-2026. Фото: instagram.com/belgianreddevils©

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс в последний момент был вынужден сняться с матча с Испанией в четвертьфинале чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz. Причиной стало повреждение, полученное во время предыгровой разминки.

Поделиться

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс в последний момент был вынужден сняться с матча с Испанией в четвертьфинале чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz. Причиной стало повреждение, полученное во время предыгровой разминки.

Вместо Тилеманса в стартовом составе вышел хавбек "Брюгге" Ханс Ванакен.

На нынешнем мировом первенстве Тилеманс неизменно появлялся в основе бельгийцев во всех матчах. За четыре встречи он записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

Напомним, что победитель матча Испания - Бельгия выйдет в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!