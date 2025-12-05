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ЧМ-2026
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Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча Испания - Бельгия

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Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча Испания - Бельгия Ламин Ямаль. Фото: instagram.com/sefutbol©

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу против Бельгии, сообщают Vesti.kz.

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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу против Бельгии, сообщают Vesti.kz.

18-летний футболист стал одним из ключевых героев встречи, по итогам которой испанцы одержали победу со счетом 2:1 и оформили выход в полуфинал мирового первенства.

Награда лучшему игроку матча традиционно присудила ФИФА.


Теперь сборная Испании продолжит борьбу за титул и в 1/2-й встретится с командой Франции. Матч за выход в финал по казахстанскому времени состоится в Арлингтоне (США) 15 июля в 00:00.

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