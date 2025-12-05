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ЧМ-2026
Сегодня 06:22
 

Куртуа заявил об уходе из сборной Бельгии после поражения на чемпионате мира

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Куртуа заявил об уходе из сборной Бельгии после поражения на чемпионате мира Тибо Куртуа и сборная Бельгии на ЧМ-2026. Фото: instagram.com/belgianreddevils©

Тибо Куртуа рассматривает возможность приостановить выступления за сборную Бельгии, сообщают Vesti.kz. Об этом 34-летний вратарь заявил после поражения от Испании в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

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Тибо Куртуа рассматривает возможность приостановить выступления за сборную Бельгии, сообщают Vesti.kz. Об этом 34-летний вратарь заявил после поражения от Испании в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Команда Куртуа вылетела с мундиаля, проиграв со счетом 1:2. При этом при ничьей 1:1 вратарь получил травму и покинул поле в слезах. После этого Бельгия пропустила от Испании решающий гол.

"Я хочу отдохнуть год, а затем сыграть в отборочных матчах и на чемпионате Европы 2028 года. Не знаю, приемлем ли такой план для руководства сборной Бельгии", - цитирует Куртуа инсайдер Альберто Перейро на своей странице в социальной сети X.

Напомним, что Испания после победы над Бельгией вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с Францией. Другую пару 1/2-й составят победители матчей Норвегия - Англия и Аргентина - Швейцария.

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