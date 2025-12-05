Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери высоко оценил игру форварда Норвегии Эрлинга Холанда на чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

До нынешнего мундиаля Вьери оставался единственным европейским футболистом, сумевшим отличиться в каждом из своих первых четырех матчей на чемпионатах мира. Однако на ЧМ-2026 Холанд превзошел этот результат и теперь является новым обладателем рекорда.

По мнению экс-форварда "скуадры адзурры", остановить норвежца практически невозможно, а сборной Англии, с которой Норвегии предстоит встретиться в четвертьфинале, стоит всерьез его опасаться.

"Для меня он неудержим. Он просто слишком большой, слишком сильный, а когда получает пространство, то еще и невероятно быстр. Если Норвегия начнет делать навесы, причем как можно раньше, Англии будет очень тяжело. На мой взгляд, в штрафной площади он просто непобедим. Он потрясающий. Я давно не видел такого нападающего. Он такой большой, мощный и при этом играет очень просто. У него великолепный удар, огромная физическая сила. Это феноменальный форвард, который забивает один или два мяча практически в каждом матче, где бы ни играл", - цитирует Вьери сайт ФИФА.

Напомним, что Норвегия и Англия встретятся в четвертьфинале ЧМ-2026. По казахстанскому времени матч состоится сегодня, в ночь с 11 на 12 июля, и начнется в 02:00.

Победитель матча Норвегия - Англия в полуфинале с встретится с лучшим в противостоянии Аргентина - Швейцария. Ранее первой парой 1/2-й стали Франция и Испания.

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