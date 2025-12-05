Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 05:49
 

“Он неудержим”. Легенда Италии восхитилась Холандом и предупредила Англию

  Комментарии

Поделиться
“Он неудержим”. Легенда Италии восхитилась Холандом и предупредила Англию Эрлинг Холанд на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/ thenews2.com©

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери высоко оценил игру форварда Норвегии Эрлинга Холанда на чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери высоко оценил игру форварда Норвегии Эрлинга Холанда на чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

До нынешнего мундиаля Вьери оставался единственным европейским футболистом, сумевшим отличиться в каждом из своих первых четырех матчей на чемпионатах мира. Однако на ЧМ-2026 Холанд превзошел этот результат и теперь является новым обладателем рекорда.

По мнению экс-форварда "скуадры адзурры", остановить норвежца практически невозможно, а сборной Англии, с которой Норвегии предстоит встретиться в четвертьфинале, стоит всерьез его опасаться.

"Для меня он неудержим. Он просто слишком большой, слишком сильный, а когда получает пространство, то еще и невероятно быстр. Если Норвегия начнет делать навесы, причем как можно раньше, Англии будет очень тяжело. На мой взгляд, в штрафной площади он просто непобедим.

Он потрясающий. Я давно не видел такого нападающего. Он такой большой, мощный и при этом играет очень просто. У него великолепный удар, огромная физическая сила. Это феноменальный форвард, который забивает один или два мяча практически в каждом матче, где бы ни играл", - цитирует Вьери сайт ФИФА.

Напомним, что Норвегия и Англия встретятся в четвертьфинале ЧМ-2026. По казахстанскому времени матч состоится сегодня, в ночь с 11 на 12 июля, и начнется в 02:00.

Победитель матча Норвегия - Англия в полуфинале с встретится с лучшим в противостоянии Аргентина - Швейцария. Ранее первой парой 1/2-й стали Франция и Испания.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!