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Испания
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Моуринью нашел нового полузащитника для "Реала"

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Моуринью нашел нового полузащитника для "Реала" Жозе Моуринью. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания бывшего полузащитника "Интера" и сборной Хорватии Марцело Брозовича, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания бывшего полузащитника "Интера" и сборной Хорватии Марцело Брозовича, передают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, представители испанского клуба уже вышли на связь с окружением 33-летнего хавбека, чтобы узнать, заинтересован ли он в переезде на "Сантьяго Бернабеу" и обсудить возможные условия сотрудничества.

В настоящее время Брозович находится в статусе свободного агента после ухода из саудовского "Аль-Насра", что делает его привлекательным вариантом для мадридцев.

По информации источника, кандидатуру опытного хорвата поддерживает главный тренер "Реала" Жозе Моуринью, который хотел бы видеть полузащитника в своей команде.

Отмечается, что "сливочные" готовы предложить Брозовичу контракт сроком на один сезон.

За свою карьеру хорват добился серьезных успехов как на клубном, так и на международном уровне. В составе "Интера" он становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны, трижды – Суперкубок Италии, а также доходил до финала Лиги чемпионов.

Выступая за "Аль-Наср" с 2023 по 2026 год, Брозович выиграл Лигу чемпионов арабских стран в 2023 году. В сезоне 2023/24 он стал вице-чемпионом Саудовской Аравии, а по итогам сезона 2025/26 помог команде завоевать золотые медали чемпионата Саудовской Аравии

А вместе со сборной Хорватии Брозович завоевал серебряные медали чемпионата мира-2018 и бронзу мирового первенства 2022 года.

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