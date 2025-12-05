Мбаппе объяснил, почему не смог забить пенальти Марокко на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе объяснил, почему не смог реализовать пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против Марокко, передают Vesti.kz.

После игры форвард признал, что исполнил удар не лучшим образом. При этом Мбаппе отметил, что перед пенальти на поле возникла неразбериха, которая помешала ему сохранить концентрацию.

По словам Мбаппе, главный арбитр встречи Факундо Тельо несколько раз менял решение, пока футболист готовился пробить с 11-метровой отметки.

"Я плохо исполнил пенальти. Ситуация была непростой, потому что вокруг царил настоящий хаос. Сначала судья сказал, что назначен пенальти. Я уточнил, закончена ли проверка VAR, и он ответил утвердительно. Усман Дембеле передал мне мяч, я начал настраиваться на удар, но затем арбитр подошел и сообщил, что пенальти не будет", – цитируют француза Rmcsport.

Мбаппе признался, что в тот момент перестал понимать происходящее:

"Я взял мяч, потом снова положил его на газон. После этого мне сказали, что пенальти все-таки назначен. Но спустя несколько секунд судья вновь попросил подождать, потому что необходимо проверить эпизод, произошедший двумя минутами ранее. Все это полностью сбило ритм", – добавил нападающий.

Несмотря на промах, Мбаппе сумел отличиться после перерыва. Его гол помог сборной Франции обыграть Марокко (2:0) и пробиться в полуфинал чемпионата мира.

В полуфинале Франция встретится с победителем четвертьфинального противостояния между Испанией и Бельгией, которые сыграют друг против друга в ночь с 10 на 11 июля 00:00 по казахстанскому времени

Лучшие моменты матча: как Франция обыграла Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026

after 3 minute delay Mbappe finally takes the penalty and pays a tribute to Messi pic.twitter.com/xtbsAVgbR3 — Sarkodie God Sent🌏 (@SARKRAPGOD) July 9, 2026

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