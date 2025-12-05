Мбаппе помог Франции выйти в полуфинал и получил награду на ЧМ-2026

Сборная Франции уверенно вышла в полуфинал ЧМ-2026, обыграв Марокко в четвертьфинале со счётом 2:0, сообщают Vesti.kz.

Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе. В первом тайме французский форвард не сумел реализовать пенальти, однако после перерыва полностью реабилитировался: сначала открыл счёт своим голам, а затем ассистировал Усману Дембеле, поставившему точку в матче.

Именно Мбаппе был признан лучшим игроком встречи благодаря голу и результативной передаче.

Кроме того, лидер сборной Франции сравнялся с Лионелем Месси в гонке бомбардиров нынешнего мундиаля. На счету обоих нападающих теперь по восемь забитых мячей.

За выход в финал команда Дидье Дешама поспорит с победителем противостояния Испания — Бельгия.

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