Предлагаем вашему вниманию видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Франции и Марокко.
Как сообщают Vesti.kz, встреча завершилась победой французской команды со счетом 2:0.
Килиан Мбаппе отметился голом и результативной передачей на Усмана Дембеле, что помогло команде Дидье Дешама первой выйти в полуфинал турнира.
Мбаппе вышел в лидеры гонки за "Золотую бутсу" чемпионата мира-2026 по футболу, обойдя лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.
Видеообзор матча:
Франция вышла в полуфинал чемпионата мира: кто станет следующим соперником?
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