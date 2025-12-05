Предлагаем вашему вниманию видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Франции и Марокко.

Как сообщают Vesti.kz, встреча завершилась победой французской команды со счетом 2:0.

Килиан Мбаппе отметился голом и результативной передачей на Усмана Дембеле, что помогло команде Дидье Дешама первой выйти в полуфинал турнира.

Мбаппе вышел в лидеры гонки за "Золотую бутсу" чемпионата мира-2026 по футболу, обойдя лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

Видеообзор матча:



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