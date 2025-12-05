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ЧМ-2026
Сегодня 04:37
 

Лучшие моменты матча: как Франция обыграла Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026

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Лучшие моменты матча: как Франция обыграла Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026 Фото: instagram.com/equipedefrance©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Франции и Марокко.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Франции и Марокко.

Как сообщают Vesti.kz, встреча завершилась победой французской команды со счетом 2:0.

Килиан Мбаппе отметился голом и результативной передачей на Усмана Дембеле, что помогло команде Дидье Дешама первой выйти в полуфинал турнира.

Мбаппе вышел в лидеры гонки за "Золотую бутсу" чемпионата мира-2026 по футболу, обойдя лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

Видеообзор матча:

Франция вышла в полуфинал чемпионата мира: кто станет следующим соперником?

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