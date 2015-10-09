Португалия назначила нового тренера после вылета с ЧМ-2026

Жорже Жезуш официально назначен новым главным тренером сборной Португалии по футболу, передают Vesti.kz.

Детали соглашения не уточняются, но, по данным некоторых источников, португальская федерация футбола (FPF) подписала с 71-летним специалистом четырёхлетний контракт, рассчитанный до окончания чемпионата мира 2030 года. На этом посту Жезуш сменил испанца Роберто Мартинеса, который ушёл в отставку после вылета команды от Испании (0:1) в 1/8 финала текущего ЧМ-2026. Для именитого наставника это станет первым опытом работы с национальными сборными в его 36-летней тренерской карьере.

Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa — Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026

Главные факты о назначении

• Финансовые условия: по информации СМИ, зарплата Жезуша составит чуть менее 4 миллионов евро в год без учёта налогов.

• Ближайшие цели: защита титула в Лиге наций УЕФА, подготовка команды к Евро-2028 и домашнему ЧМ-2030 (пройдёт в Португалии, Испании и Марокко).

• Дебютный матч: 24 сентября Португалия сыграет против сборной Уэльса в рамках Лиги наций.

Ситуация с Криштиану Роналду

Предыдущим местом работы Жезуша был саудовский "Аль-Наср", с которым он выиграл местный чемпионат в сезоне-2025/26. Под его руководством 41-летний капитан сборной Криштиану Роналду забил 29 голов в 33 матчах. На своей первой пресс-конференции Жезуш сразу пресек слухи о возможном исключении ветерана из команды:

"Криштиану никогда не станет проблемой ни для сборной, ни для меня. Он символ португальского футбола, и с ним очень легко работать".

Ожидается, что в тренерский штаб Жезуша в качестве его ассистента войдёт ещё один легендарный португальский экс-футболист - Пепе.

За свою карьеру Жезуш тренировал такие клубы, как "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд), "Фенербахче", "Бенфика", "Фламенго", "Спортинг" (Лиссабон), "Брага", "Белененсеш", "Униан Лейрия" и другие.

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