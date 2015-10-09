Россию вернут в мировой футбол? Стали известны планы ФИФА

Официального вердикта по статусу российского футбола в ближайшие дни ждать не следует, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport24, представители ФИФА все ещё прорабатывают сценарии интеграции команд из РФ обратно в международные турниры. Данная процедура потребует немало времени, поскольку международной федерации необходимо провести серию переговоров с УЕФА и локальными футбольными ассоциациями.

Инсайдеры издания подчеркивают, что ФИФА во многом опирается на расписание матчей в Европе.

Руководству организации крайне важно определиться со своей позицией до распределения команд по группам в рамках отбора на Евро-2028. Эта жеребьёвка должна пройти 6 декабря 2026 года в Белфасте, за которой последует старт квалификационных матчей весной 2027 года.

Если ситуация сложится удачно, допуск сборных России могут утвердить ещё до проведения предтурнирной жеребьёвки чемпионата Европы. Тем не менее, итоговый тайминг напрямую завязан на решениях ФИФА и открытости УЕФА вместе с европейскими федерациями к продолжению диалога.

Напомним, что бан на участие российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА действует с 2022 года.

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