Анонсировано громкое назначение Юргена Клоппа

Стало известно о следующей тренерской перестановке, о которой будет объявлено, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Юрген Клопп совсем скоро будет представлен в качестве главного тренера сборной Германии.

Ранее сообщалось, что 59-летний специалист принял предложение Немецкого футбольного союза (DFB). Он сменит Юлиана Нагельсмана, который ушёл в отставку после вылета сборной в 1/16 финала ЧМ-2026 от Парагвая (1:1, по пенальти 3:4). Стороны завершают финальный раунд переговоров в Нью-Йорке, чтобы юридически оформить долгосрочное соглашение. Для Клоппа это станет первым опытом работы на уровне национальных команд.

Главные детали контракта

• Сроки соглашения: контракт будет рассчитан на 4 года - до окончания чемпионата мира 2030 года.

• Финансовые условия: по данным Bild, зарплата тренера составит более 7 миллионов евро в год.

• Уход из Red Bull: с января 2025 года Клопп руководил футбольным направлением в системе австрийского концерна. Все вопросы расторжения контракта согласованы, DFB не придётся платить компенсацию.

• Тренерский штаб: вместе с Клоппом в сборную Германии должны прийти его многолетние ассистенты по "Ливерпулю" - Пеп Лейндерс и Питер Кравиц.

Первые слова Клоппа

Ранее специалист в эфире Magenta TV подтвердил, что полностью перезагрузил батарейки после ухода из "Ливерпуля" в 2024 году:

"Время для назначения, возможно, не самое идеальное, но сейчас оно лучше, чем когда-либо прежде. Я чувствую себя более заряженным энергией, чем когда-либо".

За свою карьеру Клопп также тренировал "Боруссию" (Дортмунд) и "Майнц 05".

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