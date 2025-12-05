Месси близок к историческому достижению на ЧМ-2026. Но ему может помешать Ямаль

За победу на ЧМ-2026 продожают борьбу восемь команд. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, кто может стать самым возрастным или самым юным триумфатором этого мундиаля.

Перед началом турнира мы знакомили вас с топ-10 самых юных участников ЧМ, а также с топ-10 самых возрастных игроков мундиаля. До четвертьфинала из топ-10 ветеранов никто не добрался, а из юнцов остался только 18-летний хавбек сборной Марокко Аюб Буадди.

Месси - самый возрастной четвертьфиналист ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим бомбардиром текущего турнира. И это при том, что в составах восьми четвертьфиналистов турнира нет никого, кто был бы старше его. 24 июня аргентинцу исполнилось 39 лет.

В топ-5 самых возрастных игроков, продолжающих борьбу на ЧМ-2026, входят аргентинец Николас Отаменди (38), бельгиец Аксель Витсель (37), марокканец Мунир Мохамеди (37) и англичанин Джордан Хендерсон (36).

Если Месси выиграет второй чемпионат мира подряд, то он станет вторым самым возрастным чемпионом мира в истории футбола. В 40 лет этот трофей над головой поднимал итальянский вратарь Дино Дзофф в 1982 году. Он тоже был капитаном своей команды.

В любом случае Месси претендует на то, чтобы стать самым возрастным победителем мундиаля в XXI веке.

Ямаль может войти в историю, но есть игрок ещё моложе

Как мы сказали, именно марокканец Буадди (18) - самый юный игрок четвертьфинала ЧМ-2026. Следом за ним в этом списке идут испанцы Ламин Ямаль (18) и Пау Кубарси (19), француз Варрен Заир-Эмери (20) и марокканец Жессим Яссин (20).

Только Буадди и Ямаль могут войти в пятёрку самых юных чемпионов мира в истории. Причём оба могут занять четвёртую позицию. На момент проведения финала, 20 июля, Буадди будет 18 лет и 291 день, а Ямалю - 19 лет и 7 дней.

В более юном возрасте чемпионами становились только бразильцы Пеле (17, 1958) и Роналдо (17, 1994), а также итальянец Джузеппе Бергоми (18, 1982). При этом Буадди или Ямаль могут стать самым юным победителем ЧМ в XXI веке и побить достижение француза Килиана Мбаппе, который выиграл ЧМ-2018 в возрасте 19 лет и 207 дней.

Отметим, что четвертьфинальная стадия ЧМ-2026 начнётся уже сегодня, в ночь с 9 на 10 июля. Последние игры этой стадии завершатся в ночь с 11 на 12 июля.

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