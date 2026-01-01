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Джордан Хендерсон

Англия  Англия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
36 лет
Дата рождения
17 июня 1990
Команды
Англия
Вид спорта
Футбол
Рост, см
182
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
76
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Чемпионат мира 2014 Англия

2

160 4 (4)
Чемпионат Европы по футболу 2016 Англия

1

90 2 (4)
Чемпионат мира 2018 Англия

5

1

452 2 (4)
Чемпионат Европы по футболу 2020 Англия

5

1+0

36 1 (4)
Чемпионат мира 2022 Англия

4

1+0

274 1 (4)

В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим


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