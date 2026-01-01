Джордан Хендерсон
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат мира 2014
|Англия
|
2
|
|
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|160
|4 (4)
|Чемпионат Европы по футболу 2016
|Англия
|
1
|
|
|
|
|90
|2 (4)
|Чемпионат мира 2018
|Англия
|
5
|
|
|
1
|
|452
|2 (4)
|Чемпионат Европы по футболу 2020
|Англия
|
5
|
1+0
|
|
|
|36
|1 (4)
|Чемпионат мира 2022
|Англия
|
4
|
1+0
|
|
|
|274
|1 (4)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим