Станет чемпионом мира? Он был одноклубником казахстанца, а теперь сыграет в 1/4 финала ЧМ

Уже ближайшей ночью, с 9 на 10 июля, в Бостоне (Массачусетс, США) пройдёт первый четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между сборными Франции и Марокко. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об участнике этой игры, который в прошлом пересекался со звездой сборной Казахстана.

Уже второй мундиаль кряду случится столкновение французов и марокканцев. В 2022 году в Катаре они сыграли в полуфинале, и тогда французская команда одержала победу со счётом 2:0. Теперь они встретятся вновь, и на сей раз марокканцы подходят к игре в статусе чемпионов Африки.

Одноклубник казахстанца - в 1/4 финала ЧМ-2026

В составе сборной Марокко есть 24-летний правый защитник Закария Эль-Уахди, на клубном уровне представляющий бельгийский "Генк". Сам он родился в Бельгии и всю карьеру играет на родине. С лета 2025 года защищает цвета сборной Марокко и на сегодняшний день провёл за команду три встречи.

После пяти игр ЧМ-2026 Эль-Уахди является одним из трёх полевых игроков марокканцев, который пока не выходил на поле. Чем дальше пробивается сборная на ЧМ, тем меньше шансов на тренерские эксперименты с составом и на задействование резервистов. Но сам факт того, что Закария попал на ЧМ и является членом команды - уже повод для гордости для него.

Тем более, что отсутствие игровых минут говорит не о том, что он не дотягивает, а о том, что именно на его позиции играет главная звезда и незаменимый игрок команды Ашраф Хакими. В целом же Эль-Уахди достаточно высококлассный игрок, оценивающийся порталом Transfermarkt в 17 миллионов евро.

В 2021 году он покинул родной "Рупель Бум" и перешёл в "РВД Моленбек", откуда в сентябре 2023-го перебрался в "Генк" за 2,5 миллиона евро. Пока он играл в Моленбеке, туда же в январе 2022-го присоединился казахстанский защитник Ян Вороговский. Его коллега по амплуа, выступающий на противоположном фланге.

В итоге Эль-Уахди и Вороговский были одноклубниками на протяжении полутора лет. В сезоне 2022/23 они стали чемпионами второго дивизиона Бельгии и пробились в "вышку". Но затем ни один из них не остался в "РВД" - Закария был продан в "Генк", а Ян за 400 тысяч евро перешёл в "Астану".

Суммарно Эль-Уахди и Вороговский провели 36 совместных матчей за "РВДМ".

Эль-Уахди (слева) и Вороговский (в центре)

Сегодня команда Эль-Уахди поспорит за выход в полуфинал чемпионата мира. Пока на его счету три игры за сборную Марокко за 13 месяцев, и во всех случаях он принимал участие в товарищеских встречах, играя неполные матчи.

В прямом эфире эту встречу покажет телеканал Qazsport, начало трансляции - в 00:50 по казахстанскому времени. Кстати, почти в это же время, на час раньше, Вороговского тоже ждёт важный матч. В первом квалификационном раунде Лиги конференций он сыграет за "Астану" против албанского "Динамо Сити".

Случится ли очередная победа французов, которые выиграли все пять игр на этом турнире, или же Марокко удастся взять реванш за поражение от трёхцветных в 2022 году? Узнаем уже совсем скоро.

Фото: IG/vorogovsky©️

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