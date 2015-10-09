Вингер "Барселоны" оказался в чёрном списке после трансфера звезды Бундеслиги

Шведский вингер "Барселоны" Руни Бардагжи может покинуть каталонский клуб уже в нынешнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, футболист входит в число игроков, с которыми "сине-гранатовые" готовы расстаться этим летом.

"Барселона" уже нашла замену

Как утверждает источник, руководство каталонского клуба рассматривает в качестве замены Бардагжи вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми.

Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик уже убедил игрока присоединиться к своему проекту, а личные условия потенциального контракта полностью согласованы.

Сейчас "Барселона" и "Боруссия" ведут переговоры о трансфере. Ожидается, что стороны смогут добиться прогресса, поскольку Адейеми не намерен продлевать действующее соглашение с немецким клубом после 2027 года.

Бардагжи может уйти спустя год

Бардагжи перешёл в "Барселону" летом 2025 года из датского "Копенгагена" за 2,5 миллиона евро.

В своём дебютном сезоне 20-летний швед принял участие в 28 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Ранее Ламин Ямаль выбрал нового форварда для "Барселоны" на следующий сезон.

Добавим также, что звёздный игрок решил перейти в "Барселону" после вылета с ЧМ-2026.

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