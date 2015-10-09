Звёздный игрок решил перейти в "Барселону" после вылета с ЧМ-2026

Защитник сборной Португалии и саудовского "Аль-Хиляля" Жоау Канселу близок к возвращению в каталонскую "Барселону" после завершения выступления на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Вылет Португалии с ЧМ-2026 ускорил трансфер

По информации Diario SPORT, переговоры между каталонским клубом и 32-летним футболистом находятся на финальной стадии. После вылета португальской сборной с мундиаля процесс оформления сделки заметно ускорился.

Источник сообщает, что стороны практически договорились о подписании двухлетнего контракта. Для завершения сделки остаётся согласовать лишь несколько деталей.

Отмечается, что сам Канселу твердо намерен продолжить карьеру именно в "Барселоне" и не хочет возвращаться в саудовский "Аль-Хиляль". Более того, ради перехода защитник готов существенно сократить свою зарплату.

Отмечается, что после завершения сделки с португальцем руководство "сине-гранатовых" планирует сосредоточиться на поиске нового центрального нападающего.

Фото: Depositphotos/thenews2.com

Возвращение в знакомую команду

Канселу уже дважды выступал за "Барселону" на правах аренды и за это время сумел убедить руководство клуба в своей полезности. В каталонском клубе высоко оценили универсальность защитника, способного сыграть на обоих флангах обороны.

Именно поэтому "Барселона" решила вновь сделать ставку на опытного португальца.

Богатая коллекция трофеев

За годы профессиональной карьеры Канселу завоевал множество престижных титулов. В составе "Манчестер Сити" он трижды выигрывал чемпионат Англии и становился победителем Лиги чемпионов.

Кроме того, защитник завоевал чемпионский титул Германии вместе с "Баварией", а также выигрывал Серию А в составе туринского "Ювентуса".

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