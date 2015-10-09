Моуринью принял решение по составу "Реала" на первый сезон

Новый главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью не собирается устраивать масштабную кадровую революцию в своей первой кампании после возвращения в клуб, передают Vesti.kz.

По информации Marca, португальский специалист не планирует проводить массовую "чистку" состава, предпочитая сохранить здоровую атмосферу внутри команды.

Главная цель — объединить коллектив

Как отмечает Marca, Моуринью не хочет с первых дней создавать вокруг себя образ жёсткого тренера, который избавляется от игроков.

Вместо этого 63-летний специалист намерен сосредоточиться на объединении коллектива и выстраивании сильной командной атмосферы, считая это одним из ключевых факторов успешного сезона.

Второй приход в мадридский клуб

О назначении Жозе Моуринью главным тренером "Реала" было официально объявлено 11 июня.

Для португальца это уже второй этап работы в мадридском гранде. Ранее он возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год, выиграв с командой чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.

Перед возвращением в "Реал" Моуринью работал в лиссабонской "Бенфике", которую тренировал с 2025 по 2026 год.

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