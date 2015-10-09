Моуринью определился с капитаном "Реала" на новый сезон

В мадридском "Реале" не рассматривают вариант с продажей полузащитника и капитана команды Федерико Вальверде, передают Vesti.kz.

По информации Marca, "сливочные" рассчитывают на уругвайца в будущем. Вальверде будет капитаном "Реала" в сезоне-2026/2027.

Отмечается, что новый главный тренер "королевского клуба" Жозе Моуринью лично вмешался в ситуацию вокруг футболиста.

Португальский специалист полностью доверяет 26-летнему хавбеку. Руководство и тренерский штаб не рассматривают вариант с его продажей или лишением капитанской повязки. Напротив, Вальверде остается одним из лидеров команды и важной фигурой в проекте Моуринью.

Минувший сезон оказался для Вальверде непростым. Его имя связывали с напряженными отношениями внутри коллектива, а также с разногласиями с бывшим главным тренером Хаби Алонсо. Позже при временном наставнике Альваро Арбелоа уругваец вновь стал одним из ключевых игроков команды, однако избежать конфликтов в раздевалке не удалось — в концовке сезона у него возникли разногласия с Орельеном Тчуамени.

На чемпионате мира полузащитник также оказался в непростой ситуации. По данным источника, ряд опытных игроков сборной Уругвая был недоволен интенсивностью тренировочного процесса и продолжительными тактическими занятиями под руководством Марсело Бьелсы.

Моуринью намерен провести с Вальверде личную встречу сразу после начала сборов. Португальский специалист хочет помочь капитану оставить все проблемы в прошлом и сосредоточиться на новом этапе карьеры в "Реале".

Вальверде выступает за "Реал" с 2018 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2029-го. Рыночная стоимость 27-летнего уругвайца оценивается в 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ла Лиги полузащитник провел 33 встречи, отметившись пятью голами и восемью ассистами.

Моуринью потребовал от "Реала" избавиться от четырех игроков

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!