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Испания
Вчера 23:50
 

Моуринью потребовал от "Реала" избавиться от четырех игроков

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Моуринью потребовал от "Реала" избавиться от четырех игроков Жозе Моуринью. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью намерен обновить состав и выставил жесткое требование клубу - избавиться от четырех футболистов до начала летних сборов. Португалец хочет работать только с теми, на кого стопроцентно рассчитывает в новом сезоне, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью намерен обновить состав и выставил жесткое требование клубу - избавиться от четырех футболистов до начала летних сборов. Португалец хочет работать только с теми, на кого стопроцентно рассчитывает в новом сезоне, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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В список "лишних", составленный тренером, вошли:

• Дани Себальос - уже покинул команду, разгрузив зарплатную ведомость.

• Эдуарду Камавинга - главный кандидат на продажу. Моуринью считает француза слишком нестабильным для центра поля, а его трансфер в АПЛ должен принести деньги на покупку новых игроков.

• Фран Гарсия / Альваро Каррерас - тренеру не нужны два левых защитника для глубокого запаса, поэтому один из них будет продан.

• Рауль Асенсио - молодой защитник уйдет в аренду или будет продан с правом обратного выкупа ради получения игровой практики.

Моуринью требует завершить все сделки в ближайшее время, чтобы избежать конфликтов и отвлекающих факторов внутри команды во время предсезонной подготовки.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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