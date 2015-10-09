Моуринью потребовал от "Реала" избавиться от четырех игроков

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью намерен обновить состав и выставил жесткое требование клубу - избавиться от четырех футболистов до начала летних сборов. Португалец хочет работать только с теми, на кого стопроцентно рассчитывает в новом сезоне, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

В список "лишних", составленный тренером, вошли:

• Дани Себальос - уже покинул команду, разгрузив зарплатную ведомость.

• Эдуарду Камавинга - главный кандидат на продажу. Моуринью считает француза слишком нестабильным для центра поля, а его трансфер в АПЛ должен принести деньги на покупку новых игроков.

• Фран Гарсия / Альваро Каррерас - тренеру не нужны два левых защитника для глубокого запаса, поэтому один из них будет продан.

• Рауль Асенсио - молодой защитник уйдет в аренду или будет продан с правом обратного выкупа ради получения игровой практики.

Моуринью требует завершить все сделки в ближайшее время, чтобы избежать конфликтов и отвлекающих факторов внутри команды во время предсезонной подготовки.

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