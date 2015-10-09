Прямая трансляция двух матчей КПЛ с участником еврокубков

Сегодня, 4 июля, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут ещё две игры в рамках 16-го тура. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции событий.

Субботние матчи КПЛ пройдут в Усть-Каменогорске и Петропавловске. Обе встречи можно будет посмотреть в прямом эфире несколькими путями.

В 18:00 второй матч начнётся в Петропавловске. Отношения выяснят местный "Кызыл-Жар" и семейский "Елимай". Это противостояние можно будет посмотреть на телеканале Qazsport, YouTube-канале KFF League и "Кинопоиске".

Отметим, что ещё четыре матча 16-го тура КПЛ пройдут в воскресенье, 5 июля. До этого были сыграны два матча в среду и четверг. Также добавим, что для "Елимая" это будет последняя игра перед еврокубковым дебютом на следующей неделе - семейчане 9 июля сыграют с армянским "Алашкертом" в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

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