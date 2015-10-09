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КПЛ
Сегодня 07:25
 

Прямая трансляция двух матчей КПЛ с участником еврокубков

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Прямая трансляция двух матчей КПЛ с участником еврокубков Ислам Чесноков. Фото: ФК "Тобол"©

Сегодня, 4 июля, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут ещё две игры в рамках 16-го тура. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции событий.

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Сегодня, 4 июля, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут ещё две игры в рамках 16-го тура. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции событий.

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Субботние матчи КПЛ пройдут в Усть-Каменогорске и Петропавловске. Обе встречи можно будет посмотреть в прямом эфире несколькими путями.


Первая игра начнётся в 17:00 в Усть-Каменогорске. Там сыграют местный "Алтай" и костанайский "Тобол". Эту встречу в прямом эфире покажут телеканал Sport Plus Qazaqstan, YouTube-канал KFF League и стриминговый сервис "Кинопоиск".

В 18:00 второй матч начнётся в Петропавловске. Отношения выяснят местный "Кызыл-Жар" и семейский "Елимай". Это противостояние можно будет посмотреть на телеканале Qazsport, YouTube-канале KFF League и "Кинопоиске".

Отметим, что ещё четыре матча 16-го тура КПЛ пройдут в воскресенье, 5 июля. До этого были сыграны два матча в среду и четверг. Также добавим, что для "Елимая" это будет последняя игра перед еврокубковым дебютом на следующей неделе - семейчане 9 июля сыграют с армянским "Алашкертом" в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
2 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Астана 16 7 5 4 22-17 26
5 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск   •   Тур 16, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Кызылжар
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