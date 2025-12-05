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ЧМ-2026
Сегодня 08:32
 

Матч Колумбия - Гана определил последнего участника 1/8 финала ЧМ-2026

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Матч Колумбия - Гана определил последнего участника 1/8 финала ЧМ-2026 Футболисты сборной Колумбии на ЧМ-2026, Фото: depositphotos/thenews2.com©

На чемпионате мира-2026 по футболу определился последний участник 1/8 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На чемпионате мира-2026 по футболу определился последний участник 1/8 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Им стала сборная Колумбии, которая в матче 1/16 финала одержала минимальную победу над Ганой. Встреча прошла в Канзас-Сити (США) и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол был забит уже на 14-й минуте. Отличился полузащитник Джон Ариас, точный удар которого принес колумбийцам путевку в следующий раунд турнира.

Во втором тайме на 56-й минуте команда Колумбии вновь отправила мяч в сетку, однако арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

Таким образом, сборная Колумбии завершила список участников 1/8 финала мирового первенства. За выход в четвертьфинал команда сыграет со Швейцарией, которая ранее выбила Алжир. Матч состоится в Ванкувере (Канада) по казахстанском времени 8 июля в 01:00.

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