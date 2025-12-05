Команде Зидана забили два гола и отправили домой с ЧМ-2026

Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча 1/16 финала прошла в Ванкувере (Канада) и завершилась со счетом 2:0 в пользу швейцарцев.

Уже на десятой минуте Бриль Эмболо распечатал ворота Луи Зидана - сына экс-звезды сборной Франции Зинедина Зидана. 29-летний Эмболо отличился после стремительного прохода и передачи Йохана Манзамби.

В дебюте второго тайма Дан Ндой оформил второе взятие ворот североафриканской команды. Нападающий швейцарцев отличился на 46-й минуте.

В 1/8 финала Швейария сыгрвет с победителем пары Колумбия - Гана.

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