Расписание ЧМ-2026 на 3-4 июля: матч Месси против главной сенсации и игра Салаха

3 июля и в ночь на 4 июля состоятся очередные матчи стадии 1/16 финала ЧМ-2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике, сообщают Vesti.kz.

Кто сыграет:

3 июля. 23:00. Австралия — Египет.

В 23:00 по казахстанскому времени в Далласе (США) начнется матч сборных Австралии и Египта. На групповом этапе в квартете D австралийцы обыграли Турцию (2:0), с аналогичным счетом уступили команде США и сыграли вничью с Парагваем (0:0). Австралийцы набрали четыре очка и со второго места вышли в плей-офф. Египтяне также стали вторыми в своей группе. "Фараоны" набрали пять баллов в квартете G, уступив по дополнительным показателям Бельгии. Египтяне сыграли вничью с Бельгией и Египтом с одинаковым счетом - 1:1 и обыграли новозеландцев - 3:1.

4 июля. 03:00. Аргентина — Кабо-Верде.

Действующие чемпионы мира аргентинцы встретятся в 1/16 финала с главной сенсацией группового этапа сборной Кабо Верде. Игра в Майами стартует в 03:00 по времени Казахстана. Аргентина с девятью очками убедительно прошла группу, победив в квартете J Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). Кабо Верде сыграли в группе H три матча вничью - с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0). Противостояние Лионеля Месси против одного из открытий турнира Возиньи обещает быть горячим и интригующим.

4. июля. 06:30. Колумбия — Гана.

Утром 4 июля в Канзас-Сити Колумбия будет противостоять Гане. Колумбийцы набрали семь очков и финишировали первыми в группе K. Они нанесли поражения Узбекистану (3:1), ДР Конго (1:0) и завершили вничью игру с Португалией (0:0). Ганцы с третьей строчки вышли в плей-офф, набрав четыре балла в квартете L. Гана победила Панаму (1:0), отобрала очки у Англии (0:0) и уступила Хорватии (1:2).

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