Видео голов: Швейцария огорчила сына Зидана и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Швейцарии уверенно преодолела барьер 1/16 финала ЧМ-2026, обыграв Алжир со счётом 2:0 и оформив путёвку в следующий раунд турнира, сообщают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Ванкувере (Канада), началась с быстрого гола европейской команды. Уже на десятой минуте Бриль Эмболо воспользовался стремительной атакой после передачи Йохана Манзамби и отправил мяч в ворота Луи Зидана — сына легендарного чемпиона мира Зинедина Зидана.

Сразу после перерыва швейцарцы укрепили своё преимущество. На 46-й минуте Дан Ндой точным ударом удвоил счёт, окончательно сняв вопросы о победителе встречи.

Представляем вашему вниманию видеообзор матча.

Благодаря этой победе Швейцария вышла в 1/8 финала мирового первенства, где встретится с победителем противостояния между Колумбией и Ганой.

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