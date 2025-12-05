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ЧМ-2026
Сегодня 11:50
 

Видео голов: Швейцария огорчила сына Зидана и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

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Видео голов: Швейцария огорчила сына Зидана и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 ©instagram.com/swissnatimen

Сборная Швейцарии уверенно преодолела барьер 1/16 финала ЧМ-2026, обыграв Алжир со счётом 2:0 и оформив путёвку в следующий раунд турнира, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Швейцарии уверенно преодолела барьер 1/16 финала ЧМ-2026, обыграв Алжир со счётом 2:0 и оформив путёвку в следующий раунд турнира, сообщают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Ванкувере (Канада), началась с быстрого гола европейской команды. Уже на десятой минуте Бриль Эмболо воспользовался стремительной атакой после передачи Йохана Манзамби и отправил мяч в ворота Луи Зидана — сына легендарного чемпиона мира Зинедина Зидана.

Сразу после перерыва швейцарцы укрепили своё преимущество. На 46-й минуте Дан Ндой точным ударом удвоил счёт, окончательно сняв вопросы о победителе встречи.

Представляем вашему вниманию видеообзор матча.

Благодаря этой победе Швейцария вышла в 1/8 финала мирового первенства, где встретится с победителем противостояния между Колумбией и Ганой.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 23:00   •   не начат
Австралия
Австралия
- : -
Египет
Египет
Кто победит в основное время?
Австралия
Ничья
Египет
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