Роналду поставил точку? Появилось заявление о будущем легенды

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал своё будущее после победного матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1), сообщают Vesti.kz.

"Будущее Криштиану не имеет значения прямо сейчас. Я расскажу… У меня будет время после победы или поражения, я поговорю с моей семьей и приму лучшее решение. Я больше не принимаю решений сгоряча, все делается спокойно. А теперь надо насладиться сегодняшним моментом", – заявил португалец сразу после матча.

Высказывание капитана португальцев прозвучало на фоне недавних слов его сестры Кати Авейру, которая ранее заявила, что нынешний мундиаль станет для Роналду последним в составе национальной команды.

"Насколько я знаю, это его последний танец", — сказала Авейру, намекнув на возможное завершение международной карьеры легендарного форварда после окончания турнира.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом планеты остаётся сборная Аргентины.

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