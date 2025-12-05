Видеообзор матча Аргентина - Кабо-Верде на ЧМ-2026: как это было?

Vesti.kz предлагает вашему вниманию видеообзор трудовой победы сборной Аргентины над Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Основное время матча, в котором почти каждый предполагал увидеть уверенную победу действующих чемпионов мира, завершилось ничьей (1:1). Всё решалось в овертайме, где событий было даже больше, чем в стартовые 90 минут.

В итоге Аргентина одержала очень непростую победу над дебютантами мундиаля и пробились в 1/8 финала, где сыграют с Египтом.

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