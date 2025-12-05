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ЧМ-2026
Сегодня 10:10
 

Видеообзор матча Аргентина - Кабо-Верде на ЧМ-2026: как это было?

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Видеообзор матча Аргентина - Кабо-Верде на ЧМ-2026: как это было? Лионель Месси на ЧМ-2026. Фото: Depositphotos/pedro paulo diaz presidentthenews2.com©

Vesti.kz предлагает вашему вниманию видеообзор трудовой победы сборной Аргентины над Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

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Vesti.kz предлагает вашему вниманию видеообзор трудовой победы сборной Аргентины над Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

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Основное время матча, в котором почти каждый предполагал увидеть уверенную победу действующих чемпионов мира, завершилось ничьей (1:1). Всё решалось в овертайме, где событий было даже больше, чем в стартовые 90 минут.

В итоге Аргентина одержала очень непростую победу над дебютантами мундиаля и пробились в 1/8 финала, где сыграют с Египтом.

Месси признан лучшим игроком победного матча Аргентины на ЧМ-2026

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Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Канада
Канада
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Канада
Ничья
Марокко
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