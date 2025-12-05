Сборная Аргентины оформила выход в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Команда Лионеля Месси в первом матче плей-офф обыграла Кабо-Верде.

Матч 1/16 финала прошел на стадионе "Хард Рок" в Майами (США) и завершился со счетом 3:2.

Месси против Возиньи

Одной из главных интриг матча стало противостояние звездного капитана аргентинцев Лионеля Месси и голкипера Кабо-Верде Вазиньи, который своими яркими выступлениями уже успел стать одним из открытий нынешнего чемпионата мира.

Интрига сохранялась до последних минут

Вратарь не раз спасал свою команду, однако в решающие моменты остановить Аргентину все же не сумел.

Счет на 29-й минуте открыл Месси. Но во втором тайме Кабо-Верде сумела восстановить равновесие - на 59-й минуте отличился Дерой Дуарте

Во втором тайме команды больше не забивали, поэтому победителя пришлось определять в дополнительное время.

На 92-й минуте Лисандро Мартинес вновь вывел аргентинцев вперед, однако спустя 11 минут Сидни Кабрал снова сделал счет равным - 2:2.

Месси помог оформить победный автогол

Развязка наступила на 111-й минуте. Лионель Месси выполнил подачу с углового и во время борьбы за мяч в штрафной площади защитник Кабо-Верде Диней Боржес забил автогол, отправив свою команду домой, а Аргентину - в следующую стадию.

Следующий соперник - Египет

В матче за выход в четвертьфинал Аргентина встретится со сборной Египта, которая ранее в серии послематчевых пенальти выбила Австралию. Теперь любителей футбола будет ждать противостояние двух звездных капитанов - Лионеля Месси и Мохамеда Салаха.

Напомним, что Аргентина является действующим чемпионом мира по футболу.

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